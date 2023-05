Fátima Bernardes se derrete com novo visual do namorado: “Amei”

Apaixonadíssima, Fátima Bernardes aprovou a transformação radical do visual do namorado, Túlio Gadelha

A apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou detalhes da transformação no visual do namorado, o Deputado Federal Túlio Gadelha, com quem se relaciona há cerca de 5 anos. É que o político decidiu passar a tesouro nos longos fios castanhos no último sábado, 29, e a jornalista se derreteu com o resultado.

Pelo Instagram, Fátima compartilhou registros da transformação. Nos cliques, Túlio surge com a barba aparada e os cabelos bem curtos, exibindo o novo visual ainda no salão de beleza: “Surpresinha de sábado à noite”, a jornalista contou que não estava sabendo da novidade e em seguida, opinou: “Será que eu gostei? Amei!”, ela legendou.

Túlio também compartilhou detalhes da transformação em seu perfil oficial nas redes sociais e filmou a reação de Fátima ao ver o novo visual: “Quando você resolve tirar a cabeleira e fazer uma surpresa para a namorada… Tomara que ela goste!”, ele narrou a decisão. A apresentadora ficou feliz com o resultado: “Amor! Ficou lindo!”, ela exclamou.

Nos comentários, Túlio acumulou elogios dos internautas: “Ô Glória! A patroa tá feliz que só, hein?”, brincou a jornalista Mona Lisa Duperron. “Ficou bonitão”, um seguidor opinou. “Rejuvenesceu uns 5 anos”, outro admirador aprovou o novo visual do namorado de Fátima. “Vocês são uns fofos”, disse mais um sobre o casal.

