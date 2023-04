Fátima Bernardes se derrete com o namorado no Dia do Beijo: “É bom!”

Apaixonadíssima! Fátima Bernardes abre álbum de fotos beijando o namorado, Túlio Gadelha, e faz declaração romântica

A apresentadora Fátima Bernardes (60) aproveitou a celebração do Dia do Beijo nesta quinta-feira, 13, para se declarar para o namorado, o Deputado Federal Túlio Gadelha, com quem se relaciona há cerca de 5 anos. A jornalista abriu um álbum de fotos em que aparece beijando o amado e se derreteu com o ato de carinho na legenda dos registros.

As imagens apaixonadas foram compiladas em um vídeo só de beijos! Ao som de 'Kiss me more' de Doja Cat, Fátima iniciou o texto: “Beijos de chegadas e partidas. De férias. De rotina. De amor, de brincadeira. Beijo.”, a apresentadora narrou os cliques em que aparece coladinha ao namorado durante a publicação.

“Agora, será que precisa mesmo de um dia comemorativo pra gente lembrar como é bom?”, Fátima concluiu sua declaração fazendo uma pergunta aos seguidores, que responderam com elogios: “Lindos!! Não deixem de beijar”, disse uma admiradora do casal. “Bom acompanhar vocês. Cumplicidade, cuidado, energia boa, a gente admira e se inspira”, elogiou mais uma. "Beijo é bom!", opinou outra.

Fátima Bernardes posta foto com a filha e semelhança impressiona!

A apresentadora Fátima Bernardes deixou os fãs surpresos na noite da última quarta-feira, 12, ao compartilhar um clique raríssimo ao lado da herdeira, Beatriz Bonemer (25), fruto do antigo casamento com o jornalista William Bonner (59). No clique, mãe e filha, que costumam fazer aparições discretas na mídia, posam coladinhas com um sorriso no rosto em uma selfie.

Nos comentários, não teve outro assunto, senão a semelhança entre Fátima e Beatriz, que impressionou os seguidores: “Irmãs???”, escreveu uma fã sobre a aparência das duas. “Parecem irmãs!!!”, pontuou outra admiradora. “A Bia está sua cara”, escreveu uma terceira, chocada com a aparência das duas. "Iguaizinhas", comentou mais um seguidor.