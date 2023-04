Iguaizinhas! Fátima Bernardes posta foto com a filha e semelhança impressiona: “Irmãs!”

Fátima Bernardes choca fãs ao aparecer em clique inédito ao lado da herdeira; veja

A apresentadora Fátima Bernardes (60) deixou os fãs surpresos na noite da última quarta-feira, 12, ao compartilhar um clique raríssimo ao lado da herdeira, Beatriz Bonemer (25), fruto do antigo casamento com o jornalista William Bonner (59).

Na imagem, mãe e filha aparecem juntinhas com um belo sorriso no rosto. Para o evento formal no Rio de Janeiro, a jovem optou por um vestido estampado, já a mamãe coruja posou com um vestido preto atemporal, com detalhe em fenda na perna.

"Dia de mostrar no #Rio2C o que a tv globo e o globoplay estão preparando para 2023 e os próximos anos. E olha que foi me acompanhando”, escreveu a comunicadora na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e amigos deixaram uma enxurrada de elogios, mas o que realmente ganhou destaque foi a semelhança das duas.

“Irmães???”, escreveu uma fã sobre a aparência das duas. “Parecem irmãs!!!”, disse outra. “A Bia está sua cara”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que recentemente o deputado federal Túlio Gadêlha (37) mostrou em suas redes sociais como foi seu reencontro com sua amada, a jornalista Fátima Bernardes depois de 27 dias separados.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes viaja para reencontrar os filhos que vivem na França

Fátima Bernardes aproveitou uma folga para visitar seus filhos Vinicius e Laura Bonemer, frutos do relacionamento com William Bonner, que vivem na França. “Foi tão bom estar com eles. Tão bom vê-los bem. Felizes com as escolhas que fizeram e os desafios que têm pela frente. Partir é sempre difícil. Mas nunca estaremos distantes”, disse ela na legenda da postagem.