Túlio Gadêlha mostra reação de Fátima Bernardes em reencontro após 27 dias separados

Casal registra momento no qual se vêm depois de quase um mês longe por motivos profissionais e pessoais

Neste domingo, 9, o deputado federal Túlio Gadêlha (37) mostrou em suas redes sociais como foi seu reencontro com sua amada, a jornalista Fátima Bernardes (60), depois de 27 dias separados. O advogado registrou a apresentadora, que esperava por ele sentada em uma cadeira de aeroporto, também gravando o namorado.

“Mais alguém tem uma namorada assim?”, brincou o político, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “E minha namorada que passou duas semanas batendo perna na França para cima e para baixo e quando chega o Brasil e me vê liga o modo Tamogochi?”, dizia Túlio, no áudio do vídeo.

O advogado ainda aproveitou para brincar sobre Fátima, enquanto a jornalista caía na gargalhada, filmando o namorado. “Tá vendo ali ela me filmando? A viagem foi longa mas ela é preguiçosinha, também, sentadinha ali”, disse Túlio.

Fátima e Túlio estiveram separados por 27 dias, por motivos profissionais e pessoais. A jornalista foi para a França, onde dois de seus três filhos moram, Vinicius e Laura Bonemer, ambos de 25 anos. Ela ainda tem Bia, os três frutos de seu relacionamento com o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. “Enquanto ela estava aqui, eu estava em missão no Japão. Quando cheguei no Brasil, ela estava na França, com os filhotes”, disse o político, sobre o desencontro dos dois.

Fátima Bernardes visita o estúdio do Jornal Nacional

A apresentadora Fátima Bernardes (60) fez uma visita especial ao estúdio do Jornal Nacional, da Globo, na noite de segunda-feira, 20. Ela tirou uma foto ao lado do ex-marido, o apresentador William Bonner (59), e a colega de profissão, Renata Vasconcellos (50).

O momento do reencontro foi registrado no perfil do Jornal Nacional no Instagram. "O #JornalNacional recebeu hoje a visita de @fatimabernardes, que participou do Papo de Segunda, do @gnt, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do @thevoicebrasil aproveitou para reencontrar os amigos do #JN", informaram.