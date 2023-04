Fátima Bernardes viaja para reencontrar os filhos que vivem na França

Fátima Bernardes exibe foto inédita com os filhos, Vinicius e Laura, que vivem na França: 'Foi tão bom'

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou uma folga na agenda de trabalho e pegou um avião direto para a Europa. A estrela foi visitar seus filhos Vinicius e Laura Bonemer, frutos do relacionamento com William Bonner e que vivem na França. Neste sábado, 7, ela mostrou uma foto com os herdeiros e amigos durante um passeio noturno por Paris.

“Foi tão bom estar com eles. Tão bom vê-los bem. Felizes com as escolhas que fizeram e os desafios que têm pela frente. Partir é sempre difícil. Mas nunca estaremos distantes”, disse ela, que também é mãe de Beatriz Bonemer.

Recentemente, Bernardes comemorou a formatura do filho. Ele terminou o curso que fez uma universidade francesa e a mamãe foi acompanhar a colação de grau. “Ele já tinha se formado no Brasil, masnão teve como ir à colaçãode grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho”, disse ela.

Vale lembrar que Fátima Bernardes voltará a ser vista na TV ainda neste mês de abril. Ela vai comandar a nova temporada do reality musical The Voice Kids, da Globo.

Fátima Bernardes visita o estúdio do Jornal Nacional

A apresentadora Fátima Bernardes (60) fez uma visita especial ao estúdio do Jornal Nacional, da Globo, na noite de segunda-feira, 20. Ela tirou uma foto ao lado do ex-marido, o apresentador William Bonner (59), e a colega de profissão, Renata Vasconcellos (50).

O momento do reencontro foi registrado no perfil do Jornal Nacional no Instagram. "O #JornalNacional recebeu hoje a visita de @fatimabernardes, que participou do Papo de Segunda, do @gnt, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do @thevoicebrasil aproveitou para reencontrar os amigos do #JN", informaram.