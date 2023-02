Fátima Bernardes assume mais um programa na Globo: 'Muito feliz mesmo'

Fátima Bernardes é escalada para substituir Márcio Garcia no The Voice Kids, da Globo, que estreará em breve

A apresentadora Fátima Bernardes é a nova apresentadora do The Voice Kids, da Globo. Depois de assumir o comando do The Voice Brasil, ela também comandará a versão infantil do reality musical. Ela assume o lugar que era de Márcio Garcia.

A revelação foi feita durante uma participação da comunicadora no programa Altas Horas de sábado, 25. Ela contou que está muito feliz e animada para o início das gravações em março. O The Voice Kids deve estrear em abril deste ano, após o fim do programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua.

No Altas Horas, Fátima Bernardes comentou sobre a emoção de ver as crianças competindo. “Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem”, disse ela.

E completou: “Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público e, agora, é de tarde, com criança e fico imaginando o que vamos preparar para este momento. Mas, estou muito feliz mesmo”.

Fátima Bernardes estará no #TheVoiceKids, que começa as gravações em março, ela disse para o Serginho, no Altas Horas. #AltasHoras#TheVoiceKidspic.twitter.com/Rnp0oDH5if — Brenno De Moura  (@mbrenno_) February 26, 2023

FÁTIMA BERNARDES VAI À POSSE DE LULA

A apresentadora Fátima Bernardes marcou presença na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília no dia 1º de janeiro. Ela foi acompanhar o seu namorado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha. "Prestigiando o presidente Lula", escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram.

Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha.