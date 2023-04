Fátima Bernardes comemora formatura do filho, Vinícius, na Europa

Vinícius Bonemer, filho de Fátima Bernardes, se forma em Engenharia na Paris Télécom, uma das universidades mais conceituadas da França

Nesta sexta-feira, 31, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60) comemorou a formatura de seu filho, Vinícius Bonemer (25). O jovem, que faz parte dos trigêmeos frutos do relacionamento da famosa com o jornalista William Bonner, se graduou em engenharia na Télécom ParisTech, uma das universidades mais conceituadas da França. Vinícius mora no país há alguns anos, junto de sua namorada, Thalita Martins.

“Ele já tinha se formado no Brasil, mas não teve como ir à colação de grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho”, escreveu a jornalista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, bastante orgulhosa do feito de seu filho.

Além de sua amada e de Fátima Bernardes, a irmã do jovem, Laura Bonemer, que está fazendo pós-graduação em psicologia no país europeu, também compareceu à cerimônia de graduação. Além de Vinícius e Laura, a apresentadora e William ainda têm Bia Bonemer.

Fátima Bernardes fala sobre assédio: 'Sempre fui muito reativa'

Durante sua participação no Papo de Segunda, Fátima refletiu sobre o assédio que as mulheres sofrem ao longo da vida. “É impossível uma mulher não ter vivido isso em algum momento”. Logo depois, ela contou como reagiu ao longo de sua vida ao ser alvo de situações desconfortáveis por ser mulher. “Sempre tive consciência do que estava acontecendo. Sempre fui muito reativa e percebia que estava errado. Não sei se foi com pai e mãe conversando, mas eu sei que tinha muito claro que aquilo não era para ser assim. De alguma maneira, tinha uma certa força. Porque eu acho que o que falta, muitas vezes, é a percepção e a coragem. Muita gente tem essa garantia, elas têm medo”, contou. Então, ela falou sobre os homens nesta questão. “O que falta é uma conversa mais franca entre os homens. Falta um pouco mais de crítica. Muitas vezes, outras mulheres veem com parcimônia um comportamento, por exemplo, que a gente viu no BBB, distribuindo culpa. Quando não tem que distribuir culpa”, afirmou.