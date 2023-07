Ex-BBB Sarah Aline posa com maiô cavado e curvas chamam atenção: “Impecável”

Ex-BBB Sarah Aline exibe corpão escultural em cliques com maiô ousado na Chapada dos Veadeiros

A ex-participante da edição de 2023 do Big Brother Brasil, Sarah Aline deixou os fãs babando ao publicar alguns cliques ousados em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 06. É que a ex-BBB surgiu com um maiô cavado em meio a uma paisagem de tirar o fôlego durante um passeio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Nos registros, Sarah Aline dá um show de beleza natural e coloca o corpão para jogo ao posar em seus melhores ângulos com a peça de banho preta cavada na região da virilha. O maiô também dá destaque para a região do decote e da cintura da psicóloga, por conta de alguns recortes estratégicos.

“Já estou com sintomas de saudades!! Chapada dos Veadeiros eu tô encantada por você”, a ex-sister, que teve um affair com o participante do reality Ricardo Camargo, mais conhecido como Alface, legendou a publicação. Mas os fãs também se atentaram a um detalhe! Um homem misterioso aparece entre o álbum de fotos de Sarah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Aline (@saa_aline)

Nos comentários, eles pediram mais detalhes sobre a identidade do rapaz bonitão: “Sarah não me leve a mal, mas tem um gostoso aí na foto. Quem é?", disparou uma. "O homem não está identificado", lamentou uma seguidora. Outros admiradores também deixaram muitos elogios para o corpaço da psicóloga: “Impecável”, escreveu um. “Deusa”, elogiou um terceiro. "Perfeita", disse mais um.

Ex-BBBs iniciam curso para se tornarem apresentadores na Globo:

Alguns participantes da edição de 2023 do Big Brother Brasil, receberam um convite especial a mando da Globo para participarem de um curso preparatório destinado para futuros apresentadores da emissora. Entre eles, estão Ricardo Alface, a campeã Amanda Meireles, Sarah Aline, Domitila Barros e Rodrigo Mussi, que participou do BBB 22. Saiba todos os detalhes!