Ex- BBB Laís Caldas realiza procedimento estético no bumbum: “Redondinho e pronto para o verão”

A participante do BBB 22, Laís Caldas compartilhou em suas redes sociais que realizou um procedimento estético no bumbum

Nesta terça-feira, 20, Laís Caldas (31) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar procedimento que realizou no bumbum.

A doutora publicou um vídeo em seu Instagram que mostrava todo o processo do preenchimento das nádegas com um profissional.

"Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum. Utilizamos 60ml, obtendo resultado imediato, com duração de até 2 anos. Deixando o meu bumbum redondinho e pronto para o verão", detalhou a participante do BBB 22 na legenda da postagem.

A noiva do também participante da edição deste no Big Brother, Gustavo Marsengo (32), verá os resultados do procedimento daqui a 30 dias. O esperado é que o bumbum da ex-BBB fique levantado e com um contorno.

Nos comentários, o namorado da ex-BBB declarou: "GOSTOSA". E outra participante do BBB 22, Larissa Tomásia, adorou a novidade e escreveu: "Aí sim".

Os fãs da médica também adoraram a novidade e rasgaram elogios nos comentários do vídeo! "Gata demais", escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: "Show demais".

Aniversariante!

No mês passado, Laís completou 31 anos de vida. A aniversariante então ganhou uma bela homenagem do amado Gustavo nas redes sociais.

"Parabéns meu amor. Trinta e uma primaveras!! A primeira, de todas as outras que iremos comemorar juntos. Quando recebi o convite para o BBB eu sabia que minha vida iria mudar drasticamente, mas não imaginava que iria sair de lá com o amor da minha vida… Ainda bem que me deixei apaixonar pela pessoa maravilhosa que você é. Você é o meu maior prêmio. Obrigado por estar e ser o presente da minha vida. Te amo, te amo, te amo. @dra.laiscaldass", declarou Gustavo na publicação.