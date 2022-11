Ex-BBB Laís Caldas completa 31 anos e ganha declaração do namorado, Gustavo Marsengo

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 16h50

Dia de comemoração! Gustavo Marsengo(32) usou as redes sociais para se declarar no aniversário da namorada, Laís Caldas, que completou 31 anos de vida nesta sexta-feira, 18. Os dois se conheceram durante a participação no Big Brother Brasil 22, e o romance seguiu firme após o reality show.

Em seu perfil no Instagram, o ex-BBB compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante do dia, incluindo a foto de quando ele pediu a médica oficialmente em namoro e conheceu sua família, e prestou uma linda homenagem.

"Parabéns meu amor. Trinta e uma primaveras!! A primeira, de todas as outras que iremos comemorar juntos. Quando recebi o convite para o BBB eu sabia que minha vida iria mudar drasticamente, mas não imaginava que iria sair de lá com o amor da minha vida… Ainda bem que me deixei apaixonar pela pessoa maravilhosa que você é. Você é o meu maior prêmio. Obrigado por estar e ser o presente da minha vida. Te amo, te amo, te amo. @dra.laiscaldass", declarou Gustavo na publicação.

Laís ficou muito feliz com as palavras do namorado e também se declarou. "Aaain amor, que texto mais lindo, fiquei emocionada! Sem dúvidas, você foi o meu maior e melhor prêmio, chegou quando eu mais precisava! Me traz paz, leveza, amor, força… primeiro aniversário de todos que vamos passar togethinhos! Obrigada por cuidar tão bem de mim! Te amo", disse ela nos comentários.

Gustavo e Laís, aliás, estão planejando oficializar a união em breve, mas a médica já revelou que não pretende ter nenhum famoso com padrinho na cerimônia. "Padrinhos é uma coisa muito íntima. Então, por enquanto, penso só em família", confessou a ex-BBB ao colunista Adriel Marques.

Confira a homenagem de Gustavo para Laís:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Beats (@gustavo_marsengo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!