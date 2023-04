Ex-BBB Key Alves ostenta corpo perfeito em clique de lingerie: "Que mulher"

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves deixou os fãs babando ao ostentar toda sua beleza nas redes sociais

Key Alves (22) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 17, ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão impecável.

A ex-participante do BBB 23 surgiu no feed do Instagram sentada em uma cadeira, usando apenas uma lingerie de renda, e deixou os seguidores babando ao mostrar toda sua boa forma. Ao dividir o registro, a jogadora de vôlei revelou aos fãs que em breve fará um ensaio fotográfico em Salvador.

Os fãs da ex-sister encheram a postagem de curtidas e elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Que mulher", escreveu outra. "A beleza é de trilhões", afirmou uma fã. "Podem procurar, não tem nenhum defeito", observou um admirador.

Confira a foto de Key Alves de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Flagra com ex-affair

A atleta Key Alves foi flagrada em um evento com o influenciador Pedro Rezende. No BBB 23, ela contou que os dois já haviam "ficado". Em Londrina, no Paraná, os dois curtiam os shows sertanejos lado a lado, quando foram fotografados por fãs.

Ela, inclusive, não fez nenhuma questão de esconder a companhia e gravou stories abraçada e cantando com o ex-namorado de Virginia Fonseca. Não se sabe se rolou um "remember", mas eles estavam bem próximos. A ex-BBB ainda subiu no palco de meias e afirmou que não sabia onde estavam as suas botas, mostrando que estava se divertindo.

