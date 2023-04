Ex-BBB Key Alves exibe o bronzeado perfeito ao usar biquíni de crochê

Com biquíni mínimo de crochê, a ex-BBB Key Alves ostenta seu corpaço sarado em dia na praia

A ex-BBB Key Alves (23) elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 18, ao mostrar novas fotos só de biquíni. Desta vez, a musa apareceu bronzeada ao curtir uma praia usando apenas biquíni de crochê.

A beldade escolheu um modelito mínimo em tons de branco e rosa e caprichou nas poses. Com o cabelo loiro, ela exibiu a barriga chapada e o sorrisão nas fotos em uma tarde ensolarada. “Que lugar incrível”, disse ela.

Recentemente, Key Alves contou que ainda acredita que o fazendeiro e ex-BBB Gustavo é sua "alma gêmea". "Fui pega totalmente de surpresa, afinal foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei, tudo isso em poucos dias. Fiquei muito abalada", disse ela em entrevista para a repórter Kellen Rodrigues da Vogue.

A jogadora de vôlei ainda confessou que está abalada. "Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio é a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu, sim. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim", desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Key Alves revela que já fez o valor do prêmio do BBB 23

Após ficar 50 dias no BBB 23, ser confinada no reality do México e passar pela Casa do Reencontro, Key Alves afirma que está vivendo o seu futuro aos 23 anos. Em entrevista ao Gshow, a jogadora de vôlei comentou que o programa a ajudou a realizar seus sonhos de ajudar a família e que, mesmo não levando o prêmio do reality, ela já fez o valor fora da casa.

Oitava eliminada da edição, a atleta revelou que já conseguiu fazer os mais de 2 milhões trabalhando com foto.s na internet. "Sendo bem sincera, com o OnlyFans a gente já fez o prêmio do BBB. Eu fiquei muito feliz quando vi. Porque a gente fez muito trabalho aqui fora antes de eu entrar no BBB, a gente fez muitos dias de fotos, vídeos, e a nossa intenção era essa: entrar lá dentro e, se não fosse a campeã, então fazer pelo menos o prêmio no OnlyFans".