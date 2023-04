Após término, Key Alves fala sobre Gustavo: ''É minha alma gêmea''

Jogadora de vôlei Key Alves revela que está ''destruída'' com o término e diz que sente que romance com Gustavo ainda não chegou ao fim

Após o término conturbado, a jogadora de vôlei Key Alves (23) falou pela primeira vez em entrevista sobre o fim do namoro com Gustavo Benedeti (28), que iniciou quando estavam confinados na casa do BBB 23.

A ex-sister contou detalhes do fim do relacionamento e disse que se recusa a aceitar o término. A atleta afirmou que ainda acredita que o fazendeiro é sua "alma gêmea".

"Fui pega totalmente de surpresa, afinal foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei, tudo isso em poucos dias. Fiquei muito abalada", disse ela em entrevista para a repórter Kellen Rodrigues da Vogue.

A jogadora de vôlei ainda confessou que está abalada. "Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio é a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu, sim. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim", desabafou.

Questionada sobre uma possível volta do casal do BBB 23, Key foi sincera e respondeu: "Sinto dentro de mim que ainda não acabou. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas acredito que daqui a um tempo a gente vai conversar de novo, pelo menos tentar ser amigo. Agora não dá. Acredito que daqui um tempo a gente volta a se falar, eu realmente amo ele", declarou ela.

Key Alves ainda comentou sobre outros affairs. "Se estão chegando em mim, talvez eu não esteja percebendo. Não quero ver ninguém que queira alguma coisa comigo agora. Estou vivendo meu luto. Não quero me envolver com ninguém tão cedo", disse ela, que recentemente fez um desabafo em tom de indireta na web.

Key Alves e Gustavo se esbarram em evento após término

Após o fim do relacionamento que se iniciou na casa do BBB 23, o ex-casal Key Alves e Gustavo Benedeti se encontrou pela primeira vez em um evento que aconteceu em São Paulo. Na semana passada, os ex-BBBs marcaram presença no mesmo evento, no show da dupla Israel e Rodolffo no Villa Country, na capital paulista, pouco tempo após anunciarem o término do namoro.

Na segunda-feira, 10, o programa TV Fama, da RedeTV!, exibiu o momento. A repórter Andrea Corazza avisou o fazendeiro que a jogadora de vôlei estava chegando ao local, e ele respondeu: "Não tem problema nenhum, tô de boa. Eu tô suave, tô tranquilo".

"A gente estava na torcida, eu achei que fosse rolar mesmo aqui fora", confessou a jornalista sobre o affair dos dois no BBB 23. "A gente tem uma vida muito diferentes aqui fora, então pra mim não combina. Foi melhor assim pra gente não se machucar lá na frente", disse ele.

Momentos depois, Key chegou ao evento e também foi entrevistada por Andrea, que questionou sobre a presença de Gustavo. "Tá tudo bem, eu estou ótima", rebateu a atleta, enquanto passava na frente o ex-affair em um corredor. Cowboy estava com o rosto virado para o lado e não chegou a trocar olhares com a jogadora de vôlei.

