Ex-BBB Key Alves exibe corpo escultural ao surgir de top e shorts de crochê durante passeio: "Gata"

Key Alves, ex-participante do BBB 23, exibiu seu corpo sarado ao apostar em um look de crochê em sua viagem

A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23Key Alves(23) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem.

Ela está em Fortaleza, no Ceará, e na tarde terça-feira, 30, compartilhou uma sequência de cliques em seu perfil no Instagram usando um look de crochê, esbanjando seu corpo escultural.

Para o passeio, Key apostou em um top e um shorts de crochê, em tons de azul, rosa e laranja. A ex-BBB completou o visual com óculos escuros. "O tanto que eu amei Fortal", confessou ela na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a beleza e boa forma de atleta, já que o look deixou em evidência seu abdômen sarado. "Gata", disse uma seguidora. "Você é muito linda", afirmou outra. "Quem vê por fora não consegue nem acreditar que por dentro você é ainda mais radiante", falou uma fã.

Confira as fotos de Key Alves com look de crochê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Processo para emagrecer

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Key Alves usou suas redes sociais para compartilhar um pouco do seu processo de emagrecimento depois de sair da casa mais vigiada do país. A atleta mostrou algumas fotos do antes e depois, comentando sobre o tratamento que está fazendo.

"Estou seis meses sem treinar, e olha: o tanquinho vem", revelou a jogadora de vôlei, exibindo sua barriga chapada. "Para quem sempre pede para ver o resultado que está dando, a minha barriga está linda. É o tratamento que eu estou fazendo com o doutor Ale. Vocês viram o antes e o depois, eu vou deixar aqui uma fotinho do antes e depois", explicou.

