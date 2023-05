Key Alves revela como está seu processo de emagrecimento depois do BBB

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves explica que não treina desde janeiro e expõe tratamento

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23Key Alves (23) usou suas redes sociais para compartilhar um pouco do seu processo de emagrecimento depois de sair da casa mais vigiada do país. A atleta mostrou algumas fotos do antes e depois, comentando sobre o tratamento que está fazendo.

“Estou seis meses sem treinar, e olha: o tanquinho vem”, revelou a jogadora de vôlei, exibindo sua barriga chapada, explicando que desde que entrou no reality show da TV Globo, está sem treinar e mesmo assim continua com seu corpo impecável.

“Para quem sempre pede para ver o resultado que está dando, a minha barriga está linda. É o tratamento que eu estou fazendo com o doutor Ale. Vocês viram o antes e o depois, eu vou deixar aqui uma fotinho do antes e depois”, explicou.

Key Alves - Créditos: Reprodução / Instagram



Ex-BBB comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!