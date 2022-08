Ex-BBB Juliette usa look com transparência para curtir a noitada

Ex-BBB e cantora Juliette Freire aposta em corselet com transparência e pedrarias para aproveitar uma balada

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 15h11

A cantora e ex-BBB Juliette Freire (32) caprichou na escolha do look para se jogar na noitada do último sábado, 21. A estrela esbanjou sensualidade ao escolher um modelito com transparência e brilho para se divertir.

Nas redes sociais, Juliette mostrou as fotos do seu look para curtir um evento com os amigos. Nas fotos, ela surgiu com um corselet com transparência e pedrarias brilhantes, que destacou a boa forma da artista.

“Quem é essa jovem na balada?”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram Juliette. “Você está tão linda”, disse um seguidor. “Surra de beleza”, comentou outro. “Como tu é gata”, escreveu mais um.

Juliette conta que não mudou o paladar após ficar rica

Recentemente, em papo com os fãs, Juliette revelou que seu paladar não mudou após se tornar milionária. “Não gosto dessas águas de rico”, comentou ela sobre águas saborizadas. “Não gosto de água com gosto doce. Água não tem que ter gosto”, disse ainda. “Antes de ser famosa, eu não saía sem cílios, maquiagem, salto. Hoje não faço questão não. Vocês podem me ver sem maquiagem e de tênis por aí... Perdi o orgulho total, estou nem aí pra nada. Quero conforto”, revelou a cantora.

