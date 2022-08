Juliette revela que não mudou seu paladar após ficar rica: “Não gosto dessas águas de rico”

A artista Juliette conversou com seus fãs e revelo que não gosta de águas saborizadas e ainda disse que quer conforto com a fama

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 20h44

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire conversou com seus fãs por meio do Twitter nessa última quarta-feira,3, e revelou que seu paladar não mudou após se tornar milionária.

“Não gosto dessas águas de rico”, comentou Juliette sobre águas saborizadas. A cantora ainda disse: “Não gosto de água com gosto doce. Água não tem que ter gosto”.

Juliette revelou, porém, que diferente do seu paladar, alguns costumes mudaram após vencer o Big Brother Brasil no ano passado

“Antes de ser famosa, eu não saía sem cílios, maquiagem, salto. Hoje não faço questão não. Vocês podem me ver sem maquiagem e de tênis por aí... Perdi o orgulho total, estou nem aí pra nada. Quero conforto”, revelou a cantora.

Beleza em João Pessoa!

Na mesma quarta-feira, 3, a cantora posou durante sua viagem à João Pessoa com um biquíni laranja na piscina.

Além de atrair olhares e elogios com a roupa de banho, Juliette ainda compartilhou algumas fotos da viagem com amigos.