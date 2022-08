Juliette arranca elogios da web ao ostentar curvas de biquíni em João Pessoa

Campeã do BBB 21, Juliette compartilha série de fotos mostrando como foi seu dia na última terça-feira, 02

Publicado em 03/08/2022, às 13h29

A campeã do BBB 21, Juliette (32) chamou atenção dos seguidores mais uma vez na web ao exibir sua beleza em novas fotos publicadas em seu perfil no Instagram!

Nesta quarta-feira, 03, a paraibana compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi seu dia na última terça-feira, 02. Nas primeiras imagens, a musa atraiu olhares ao posar usando um biquíni laranja decotado, mostrando suas curvas perfeitas na piscina.

Curtindo dias de descanso em sua terra natal, a cantora publicou cliques de noitada ao lado de amigos na Paraíba. "Resumo de ontem", escreveu Juliette na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Maravilhosa!!!!!", elogiou o colega de confinamento de Juliette no reality show da TV Globo, o economista Gil do Vigor. "Lindos", falou Pocah. "Na terrinha", disse um internauta. "Que sereia", babou outra. "A mulher mais linda do mundo inteiro", se derreteu uma terceira admiradora da famosa.

Confira o post de Juliette sobre sua terça-feira:

Juliette brinca sobre tentativa de ser fitness

Juliette recentemente mostrou que é gente como a gente e que também está na luta para ser fitness! A ex-BBB anunciou que voltou para a vida saudável ao postar foto em que aparece com sua bicicleta. A influenciadora elegeu um conjuntinho de top e calça na cor lilás e falou sobre a tentaiva de manter a rotina. "Mais uma tentativa de ser fitness", escreveu ela.

