Ex-BBB Jade Picon escolhe look transparente e exibe corpão super em forma

Ex-BBB Jade Picon é clicada com modelito transparente que ressaltava a sua beleza e boa forma

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 09h39

A modelo e ex-BB Jade Picon (20) recentemente curtiu o desfile das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí.

Em um dos badalados camarotes da passarela do samba carioca, a sister que deu o que falar no reality show da TV Globo apareceu toda poderosa com um visual preto bem justinho.

Para se jogar na folia e assistir as melhores agremiações do ano, Jade escolheu um look transparente que evidenciava o seu físico super em forma.

No Instagram, a famosa foi chamada de mulher perfeita, sister linda, morena maravilhosa, dentre inúmeros outros elogios do fãs que estão sempre ligadinhos em todos os passos da beldade.

Veja a boa forma de Jade Picon!