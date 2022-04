BBB 22: Selinho de Jade Picon e Paulo André, ''look de milhões'' e abraço em Tadeu; confira tudo o que sabemos sobre o Dia 101

os participantes do BBB 22 voltaram a se reunir na casa mais vigiada do Brasil para o Dia 101; confira tudo o que sabemos sobre o Dia 101

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 21h10

Na última quarta-feira, 27, os participantes do BBB 22 voltaram a se reunir na casa mais vigiada do Brasil para o Dia 101! Apesar do episódio extra já ter sido gravado, vai ao ar apenas hoje à noite, 28.

Tentando fazer mistério e aumentar a ansiedade do público, a TV Globo buscou dar poucos detalhes da dinâmica enfrentada pelos brothers, mas acabaram deixando uns a mais.

Confira tudo o que sabemos do Dia 101!

A mesma ideia do ano passado

Assim como na edição passada, os brothers socializam, relembrando tudo o que aconteceu durante o confinamento, e depois se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil para uma dinâmica comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt (47). Essa é a oportunidade que eles possuem para “lavar roupa suja”.

Retorno de Maria e Tiago Abravanel

Após saídas muito conturbadas do BBB 22, Maria(21) e Tiago Abravanel(34) estiveram presentes na casa mais vigiada do Brasil.

Através dos stories do Instagram, respondendo a um fã, Maria havia confirmado que retornaria a casa do Big Brother. Assim como a atriz, o neto do Silvio Santos (91) também confirmou a sua presença no reality. Segunda feira, 25, a assessoria do ator revelou que ele estaria presente.

Look para o dia extra

Dando um gostinho do que podemos esperar deste grande reencontro entre os brothers e sisters, os participantes da edição de 2022 do reality compartilharam seus looks que usaram no 101º episódio do programa.

Jade Picon (20) ganhou destaque ao escolher um vestido assinado por David Koma (37), avaliado em R$ 7,7 mil.

O vestido, no entanto, se tornou tendência na web por um motivo específico: o modelo também foi usado por Taylor Swift (32) durante sua participação no Late Night With Seth Meyers, em novembro de 2021.

Fotos divulgadas

Os spoilers dados pelo programa mostram Jade Picon (20) dando um selinho em Paulo André (23), brothers e sisters abraçando Tadeu Schmidt e todos os ex-brothers reunidos na sala da casa.