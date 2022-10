Ex-BBB Ivy Moraes impressiona ao exibir curvas impecáveis em cliques de biquíni: "Perfeita"

A ex-BBB Ivy Moraes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir de biquíni durante uma viagem

Ivy Moraes(30) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar duas fotos de biquíni na tarde desta terça-feira, 25.

A ex-BBB está curtindo alguns dias de descanso em um resort de Goiás, e aproveitou a linda paisagem para exibir suas impecáveis ao apostar em um biquíni cortininha fio-dental. "Tudo que eu precisava e um pouco mais", afirmou ela na publicação.

A beleza e boa forma de Ivy chamaram a atenção dos internautas, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "A sua beleza não é desse mundo", escreveu outra. "Mulher perfeita demais", falou uma fã.

Ivy, vale dizer, sempre deixa os fãs impressionados com suas fotos nas redes sociais. Recentemente, ela arrancou suspiros dos seguidores ao surgir toda produzida, fazendo carão. Nas imagens, ela aparece um look branco, com recortes na cintura e um decote generoso, e completou o look com alguns fios presos e com babyliss.

Confira as fotos de Ivy Moraes de biquíni:

