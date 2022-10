Ex-BBB Ivy Moraes chama atenção ao apostar em look com decote ousado: "Maravilhosa"

A ex-BBB Ivy MOraes arrancou elogios dos seguidores ao surgir com um look com um decote generoso

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 19h07

Na tarde desta quarta-feira, 19, Ivy Moraes (30) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos em que aparece toda produzida e fazendo carão.

A ex-participante do Big Brother Brasil surgiu no feed do Instagram usando um look branco, com recortes na cintura e um decote generoso. Ela também caprichou na maquiagem e no penteado do cabelo, que está com alguns fios presos e com babyliss.

Ao compartilhar as imagens, a modelo aproveitou para fazer uma reflexão. "É necessário que se mude. A metamorfose não pergunta para borboleta se ela tem medo de altura, ela apenas dá as asas", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram rapidamente a postagem com curtidas e elogios, exaltando a beleza da ex-BBB. "Oh mulher bonita", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", comentou outra. "Uma deusa", comentou uma internauta. "Sem sombra de dúvidas é a mulher mais linda que passou pelo BBB", afirmou um fã.

Confira as fotos de Ivy Moraes toda produzida:

