Ex-BBB Brunna Gonçalves posa com vestido vermelho ousado: "Deusa"

Ex-BBB Brunna Gonçalves aposta em fenda poderosa em vestido e rouba a cena nas redes sociais ao exibir o corpo definido

Redação Publicado em 06/08/2022, às 16h03

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (31) aproveitou o sábado, 6, para compartilhar os bastidores de um ensaio fotográfico. De vermelho, Brunna apostou em uma fenda ousada e roubou a cena entre seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, Brunna compartilhou um pouquinho dos bastidores de um ensaio. No vídeo, a amada de Ludmilla (27) surgiu com os cabelos volumosos e com um vestido fendado vermelho.

No registro compartilhado por Brunna Gonçalves, ela aparece fazendo carão e colocando o corpão definido em evidência.

Não demorou para os fãs e amigos da dançarina marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza de Brunna: "Uma deusa", escreveu um seguidor. "Que maravilhosa", destacou outro. "Linda demais", disse o terceiro.

Veja o look arrasador de Brunna Gonçalves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves revela motivo de Ludmilla não usar aliança

Após muitas perguntas e curiosidade por parte dos fãs, a ex-BBB Brunna Gonçalves (30) explicou na noite da segunda-feira, 1,o motivo de sua esposa, a cantora Ludmilla(27), não usar aliança.

A bailarina disse que a cantora não consegue usar anéis por muito tempo."Ludmilla só usa anel para sair, e mesmo assim no meio da noite ela arranca tudo. Ela não consegue ficar com nenhum anel", detalha ela.

