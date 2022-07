Brunna Gonçalves compartilha momento íntimo ao lado de Ludmilla: ''Só quero amar você''

Brunna Gonçalves publicou um vídeo curtindo um momento íntimo e romântico ao lado da esposa, Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 14h55

Neste sábado, 30, Brunna Gonçalves (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento íntimo e romântico que viveu ao lado da esposa, Ludmilla (27).

A dançarina publicou um vídeo onde ela aparece se exibindo em um reflexo, usando um biquíni mínimo, até sua amada chegar, também usando um biquíni estiloso, e lhe dar um abraço por trás, dando um beijinho em sua cabeça.

Na legenda, Brunna escreveu: "And I just wanna love on you", que em português significara: "E eu só quero amar você".

Ao ver o post, Lud aproveitou para se derreter pela amada escrevendo: "Deusa!", acompanhado de um emoji de coração.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitas!", disse um. "Gatas", falou outro. "Vocês são tudo!", escreveu ainda um terceiro.

Confira o vídeo de Brunna Gonçalves e Ludmilla curtindo um momento íntimo e romântico:

Brunna Gonçalves arrasa ao escolher look para programa de TV

Recentemente, Brunna Gonçalves participou da gravação do Que História É Essa Porchat? e escolheu um look all-black, super elegante para a ocasião.

A artista apostou em um conjunto de cropped, jaqueta e calça de couro e ainda completou o visual com um óculos escuros.

