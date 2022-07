Nova mansão de Ludmilla terá boate subterrânea

Após polêmica com os antigos vizinhos, Ludmilla construirá boate subterrânea em sua nova mansão

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 14h03

Ludmilla(27) comprou uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e abriu o bolso para deixa-lá com sua cara.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra neste sábado, 16, o imóvel contará com uma boate subterrânea e isolamento acústico em alguns cômodos.

A decisão de fazer um isolamento acústico aconteceu devido a alguns problemas que a cantora passou enquanto morava na Ilha do Governador, na Zona Norte. Ludmilla era alvo de constantes reclamações dos vizinhos quando dava festas.

Ainda segundo o jornal, a nova mansão da funkeira conta com três andares e uma piscina com borda de luxo. O imóvel fica ao lado da casa que ela mora atualmente de aluguel com a esposa, a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (30).

Confira as fotos da nova mansão de Lumilla: