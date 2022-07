Ex-affair de Tierry, Carla Bruno arrasa ao surgir de biquíni em dia na praia

Bailarina da 'Dança dos Famosos', Carla Bruno é flagrada em dia na praia e exibe o corpão sarado

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 17h43

A bailarina Carla Bruno, que foi professora do cantor Tierry na temporada da Dança dos Famosos, da Globo, aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A estrela foi flagrada de biquíni azul enquanto curtia o dia na praia.

Nas fotos, Carla Bruno deixou o corpão à mostra ao aparecer só de biquíni mínimo enquanto aproveitava o momento ao ar livre.

Vale lembrar que Carla Bruno já viveu um affair com o cantor Tierry. Em encontro na temporada de CARAS Inverno, os dois contaram que não estão mais juntos, mas ainda sentem carinho um pelo outro. Tanto que eles posaram juntos para a Revista CARAS e falaram sobre a relação deles.

“Carla é uma pessoa por quem tenho amor e um carinho muito grande. É um grande presente que Deus me deu”, declara ele, que assume já ter vivido um affaire com Carla. “Fi­camos juntos por um período, durante e logo após o Dança. Por enquanto, o que temos é só amizade mesmo. Pela primeira vez na vida, me sinto emocionalmente independente e quero saber como é isso... Aprendi a me amar”, explica o cantor, que é amparado pela parceira, com quem chegou a trocar um beijão durante a competição. “Sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa para criticar, mas isso é sobre coisa boa, gratidão, união, amizade, respeito, carinho e tudo o mais que isso significa para a gente”, completa Carla.

Carla Bruno curte domingo na praia: