Tierry e Carla Bruno festejam a amizade após affaire na Dança dos Famosos

Estreando a temporada CARAS Inverno, Tierry e Carla Bruno visitam Campos do Jordão e entregam qual é a relação deles após affaire que viveram na época da Dança dos Famosos

Revista CARAS Publicado em 15/07/2022, às 13h00

Uma parceria para toda a vida. É assim que Tierry (33) e Carla Bruno (28) definem o elo que os envolve desde que formaram um par no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Estreando a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Campos do Jordão, o cantor e a bailarina aproveitaram momentos de descanso e diversão. “Carla é uma pessoa por quem tenho amor e um carinho muito grande. É um grande presente que Deus me deu”, declara ele, que assume já ter vivido um affaire com Carla. “Fi­camos juntos por um período, durante e logo após o Dança. Por enquanto, o que temos é só amizade mesmo. Pela primeira vez na vida, me sinto emocionalmente independente e quero saber como é isso... Aprendi a me amar”, explica o cantor, que é amparado pela parceira, com quem chegou a trocar um beijão durante a competição. “Sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa para criticar, mas isso é sobre coisa boa, gratidão, união, amizade, respeito, carinho e tudo o mais que isso significa para a gente”, completa Carla.

Sem pressa, eles não descartam a possibilidade de dar um novo status ao romance no futuro. “Nunca digo nunca. A Carla está participando dos meus shows, é uma pessoa que estará bastante comigo. As pessoas querem que a gente já namore, case, assuma que está junto, mas, atualmente, não estamos”, afirma ele.

Feliz por seu sucesso profissional, o cantor, voz de hits como Rita e Cabeça Branca, prepara o lançamento de Rolê de Milhões, o quarto DVD de sua carreira. Para este semestre, Tierry ainda deve lançar o álbum Volta – As Crianças Sentem Sua Falta, continuação do Aô Saudade da Mãe dos Meninos, de 2020. “Um disco de sofrência, arrocha, com dez faixas e algumas participações especiais”, adianta ele.

Fotos de Tierry e Carla Bruno no CARAS Inverno:

Fotos: Paulo Santos

Produção visual: Carlos Henrique Duarte

Beauty: Milmakes

Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper