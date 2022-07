Tierry esclarece rumores de affair com Carla Bruno, sua professora na Dança dos Famosos

Tierry abre o jogo sobre affair com a dançarina Carla Bruno, que foi sua professora na Dança dos Famosos: 'Nós ficávamos'

Publicado em 06/07/2022, às 22h09

O cantor Tierry abriu o jogo sobre o relacionamento que viveu com a dançarina Carla Bruno durante o período da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Em conversa com a TV CARAS durante a temporada do CARAS Inverno: Campos do Jordão, ele contou que os dois viveram um affair, mas que já chegou ao fim e são apenas amigos.

“Algumas pessoas sabem que eu e a Carla tivemos uma relação... A gente chegou a estar junto um tempo, ficamos juntos no período da Dança. Há até pouco tempo nós ficávamos ainda. E a gente preferiu ficar só na amizade mesmo. A Carla é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande”, disse ele, que está solteiro.

Então, Tierry foi questionado se existe a possibilidade de reatar o romance e ele disparou: “Nunca diga nunca”. Por fim, ele garantiu que a amizade prevalece no momento. “Nós somos amigos, realmente”, contou.

Assista ao vídeo de Tierry falando do affair com Carla Bruno:

