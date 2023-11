Esposa de Tiago Leifert dá show de beleza em foto na praia: 'Fiquei gatinha'

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, abre álbum de viagem com a família em praia e chama a atenção ao exibir resultado de bronzeado

A esposa de Tiago Leifert, a jornalista Daiana Garbin, encantou ao compartilhar fotos da viagem que está fazendo com o amado e a filha deles, Lua, de dois anos. Discreta, ela chamou a atenção ao exibir os registros raros da intimidade da família.

Curtindo uma praia com seus amados, a loira surgiu deslumbrante vestindo roupas de banho estilosas. Daiana então chamou a atenção ao exibir o resultado de seu bronzeado. A mulher de Leifert esqueceu de passar protetor nos pés e surgiu com a pele vermelha.

"Fiquei gatinha nessas fotos! Menos na última. Parabéns para você que também esqueceu de passar protetor solar nos pés", disse ela sobre ter se queimado ao aproveitar o calor na praia com a família. Nos comentários, os seguidores admiraram os cliques raros. "Linda", elogiaram.

Ainda recentemente, Daiana Garbin encantou ao postar um vídeo cheio de amor com Lua. A mamãe coruja ainda comentou na ocasião sobre o estado de saúde de Lua, diagnosticada com retinoblastoma, câncer nos olhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daiana Garbin (@garbindaiana)

Tiago Leifert atualiza tratamento da filha

Tiago Leifert atualizou o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a jornalista Daiana Garbin. Lua, de 2 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, quando tinha menos de um ano.

"Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga ainda", explicou no programa "Pânico", da Jovem Pan. Em conversa com Emílio Surita, o apresentador falou também sobre o desenvolvimento de Lua. Segundo ele, a pequena não é privada de nada.

"Ela tá bem, ela tem uma infância normal dentro do possível. E ela é terrível, ela é uma criança de dois anos daquela clássica, que derruba tudo, que quebra tudo, que gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela diversas vezes, para ir no GRAACC [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer] , para olhar como está o tratamento", explicou.