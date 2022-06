Esposa de Thammy Miranda aposta no decote profundo em nova foto

Andressa Miranda, esposa de Thammy Miranda, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar seu novo look e o marido reagiu ao post

A influenciadora digital Andressa Miranda, que é casada com Thammy Miranda, apostou no look ousado ao mostrar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 01, ela apareceu comum vestido decotadíssimo e quase mostrou demais.

Nas fotos, Andressa apareceu com um decote profundo e deixou os seios em evidência. “Seja a pessoa que ninguém acredito que você seria!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, o marido dela, Thammy Miranda, reagiu ao post ousado da amada. “Se tem mais linda eu não conheço!”, declarou ele.

Foto de Andressa Miranda, esposa de Thammy:

Desabafo na web

Há poucos dias, Andressa Miranda fez um desabafo nas redes sociais. Ela contou que não entende quando as pessoas falam de Thammy Miranda com o pronome feminino após a transição de gênero dele.

"Têm pessoas que ainda tratam o Thammy como 'ela'. Sei que não é por maldade, porque ainda estão presas a uma história do passado, porque o Thammy é uma pessoa pública conhecida. Olhar para o Thammy hoje, de barba, todo bonitão, masculino... não tem como chamar por 'ela'. Cheiro, jeito e atitude de homem. Acho que é realmente por essa referência anterior, mas vamos trocar isso aí", declarou.