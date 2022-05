Andressa Miranda exibe antes e depois com o marido, Thammy Miranda

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Miranda faz montagem de fotos do casal: 'Mudamos muito?'

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 18h26

A influenciadora digital Andressa Miranda, que é casada com Thammy Miranda, compartilhou uma montagem de fotos do casal. Ela mostrou uma comparação de antes e depois do casal.

Nas imagens, ela relembrou o início do relacionamento e outra foto recente, do casal com o filho. “Mudamos muito?”, perguntou nos stories do Instagram.

Além disso, Andressa Miranda fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 20. Ela contou que não entende quando as pessoas falam de Thammy Miranda com o pronome feminino após a transição de gênero dele.

"Têm pessoas que ainda tratam o Thammy como 'ela'. Sei que não é por maldade, porque ainda estão presas a uma história do passado, porque o Thammy é uma pessoa pública conhecida. Olhar para o Thammy hoje, de barba, todo bonitão, masculino... não tem como chamar por 'ela'. Cheiro, jeito e atitude de homem. Acho que é realmente por essa referência anterior, mas vamos trocar isso aí", declarou.

Confira a foto de Andressa Miranda e Thammy Miranda: