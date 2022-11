Beleza / Estilo

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surge deslumbrante em ensaio com look branco

Poliana Rocha capricha no 'carão' em fotos elegantes com look justo e decotado

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 21h07

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram