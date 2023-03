Esposa de Junior Lima, Monica Benini surge só de biquíni em nova foto

Junior Lima faz foto da esposa, Monica Benini, só de biquíni durante passeio em família

A influenciadora digital e designer Monica Benini (37), que é a esposa do músico e cantor Junior Lima (38), arrasou ao exibir a sua boa forma nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 2, a estrela compartilhou uma foto só de biquíni durante uma viagem em família .

Mãe de Otto (5) e Lara (1), ela ostentou sua barriguinha sarada e a cintura fina ao ser fotografada pelo maridão em uma linda paisagem. Monica ostentou toda a sua beleza ao posar com um biquíni estampado e estilo hot pants na frente de um rio. “Como eu te vejo do nosso carnaval”, disse ela na legenda.

A foto foi feita por Junior Lima. Nos comentários, os fãs elogiaram Monica. “Que gata”, disse um seguidor. “Que mulher maravilhosa”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Junior Lima exibe nova foto com os filhos

Há pouco tempo, Junior Lima (38) agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos com os seus filhos, Otto (5) e Lara (1), frutos do casamento com a influenciadora digital Monica Benini (37). Discreto com a vida pessoal, o artista abriu uma exceção desta vez para desejar um feliz início de ano para seus fãs .

Nas fotos, o papai coruja apareceu brincando com as crianças no sofá de casa e esbanjou alegria com o momento especial. Porém, ele tomou o cuidado de preservar os rostos dos filhos, já que preza pela privacidade das crianças durante o crescimento. “Otto e Lara desejam um feliz 2023 pra vocês!”, disse ele na legenda.