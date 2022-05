Em novas fotos de biquíni, Flávia Alessandra empina corpaço deslumbrante na areia

Atriz Flávia Alessandra impressionou ao exibir suas curvas torneadas em novas fotos nos Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 13h15

A atriz Flávia Alessandra (47) compartilhou novas fotos nesta segunda-feira, 30, de sua viagem pelos Lençóis Maranhenses.

Mais uma vez, a loira impressionou com seu corpaço escultural ao surgir de biquíni no lugar. Fazendo várias poses, a famosa roubou a cena com sua boa forma.

"Me perguntaram bastante sobre a água dos Lençóis. Afinal elas são doce? Sim! Elas são de água doce, são formadas pelas águas das chuvas. Você sabia? Essa viagem incrível, com direito a amigas, conhecer novas pessoas, e viver momentos maravilhosos. Vou sentir saudades, mas volto em breve", disse ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a esposa de Otaviano Costa (48). "Musa", falaram. "Que coisa mais linda essas fotos", admiraram outros.

Assim como Flávia Alessandra, o marido dela também publicou fotos da atriz de biquíni e deu o que falar com a beleza da amada.

Flávia Alessandra ostenta corpaço em fotos de biquíni: