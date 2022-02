Em meio a rumores de affair com rapper, Rafa Kalimann esbanja sensualidade com look transparente: ''Oitava maravilha''

Influenciadora digital Rafa Kalimann compartilhou sequência de registros de ensaio exibindo suas curvas perfeitas e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 09h31

A influencer Rafa Kalimann (28) chamou atenção dos fãs nas redes sociais mais uma vez!

Na quarta-feira, 9, a apresentadora do Bate-Papo BBB compartilhou uma série de registros poderosos em seu feed no Instagram e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Nas imagens de um ensaio fotográfico para marca de joia, a ex-BBB esbanjou toda sensualidade ao posar com look transparente. Ostentando suas curvas perfeitas, a gata apostou no carão e em diversas poses. Em alguns cliques, ela empinou o bumbum usando calcinha e sutiã e meia calça.

Nos comentários, a web destacou a beleza da influenciadora digital. "Genteeee que babadooooo", disse Mariana Goldfarb (31), esposa do galã da novela das nove, Cauã Reymond (41). "Qual a necessidade de chegar matando todo mundo assim minha filhaaaaa?", brincou uma admiradora. "Oitava maravilha do mundo!!", elogiou outra. "Que isso menina, eu perdi totalmente o rumo", destacou uma terceira. "Que mulher, pai amado, Rafaella!!", babou mais uma.

Recentemente, Rafa arrancou suspiros ao surgir só de calcinha no sofá de sua casa no Rio. Na foto conceitual, ela cobriu os seios citou o fotógrafo de moda alemão Helmut Newton, conhecido por estudos de nus femininos.

Rafa Kalimann vive affair com rapper carioca

Circulam boatos na web de que Rafa Kalimann estaria vivendo affair com o rapper L7nnon, nome artístico de Lennon Frassetti (27), segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off. De acordo com a publicação, os dois têm trocando beijos e vivendo um romance.

Confira as fotos sensuais de Rafa Kalimann: