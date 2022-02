Só de calcinha, Rafa Kalimann agita a web ao fazer topless no sofá: ''Pela nossa liberdade''

Influenciadora digital Rafa Kalimann compartilhou foto conceitual em que aparece cobrindo os seios com o braço e chamou atenção dos fãs

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 09h12 - Atualizado às 10h17

Rafa Kalimann (28) compartilhou um clique de tirar o fôlego nas redes sociais!

Na quarta-feira, 02, a influenciadora digital postou uma foto conceitual em preto e branco.

Fazendo topless, a apresentadora do Bate-Papo BBB surgiu sem a parte de cima usando apenas calcinha. Cobrindo os seios com os braços, ela posou deitada em seu sofá sob janela aberta na imagem publicada em seu feed no Instagram.

Na legenda do post, a ex-BBB citou o fotógrafo de moda alemão Helmut Newton, conhecido por estudos de nus femininos.

"Helmut Newton feelings. Pela nossa liberdade", escreveu ela.

O corpaço de Rafa Kalimann foi destaque na postagem e rendeu muitas curtidas e elogios à gata. "És uma obra de arte", babou uma admiradora. "O ser humano mais lindo da vida", disse outra. "Uma gostosa no meu feed, o nome dela é Rafa Kalimann, mais conhecida como patroa boazuda", brincou mais uma fã.

Camila Queiroz e Juliette visitam Rafa Kalimann

Recentemente, Rafa recebeu a atriz Camila Queiroz (28) e a campeã do BBB21, Juliette (32). O trio mostrou o gingado ao som de Un Ratito, nova música de Juliette com o DJ Alok (30).

Confira o clique sensual de Rafa Kalimann: