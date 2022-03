Em meio a rumores de affair com ex-BBB, Ana Clara Lima encanta em clique de biquíni: ''Sereia''

Apresentadora do 'BBB - A Eliminação', Ana Clara Lima exibiu corpão em fotos de biquíni e recebeu elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 10h21

A apresentadora Ana Clara Lima (24) chamou atenção dos fãs na web com cliques de biquíni!

No domingo, 06, a comandante do BBB A Eliminação, do Multishow, ao lado de Bruno De Luca (39), compartilhou imagens de dia ensolarado durante viagem a São Paulo.

Usando look vinho com detalhes de corrente dourada, a ruiva posou sentada na beira da piscina tomando drink e encantou pela beleza e o corpão nos registros publicados em seu perfil no Instagram.

"Curtindo SP pensando no Rio e com algum roxo na perna sempre", escreveu Ana Clara Lima na legenda da postagem.

Nos comentários do post, os internautas não pouparam elogios à musa. "Sereia", disse um. "A barriga da gata", destacou outra. "Que gata, meu Deus", comentou uma terceira."Cadê Rodrigo? Kk", questionou mais um sobre o affair da ex-sister com o segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36).

Papito fala sobre affair de Ana Clara e Rodrigo Mussi

Ayrton Lima, mais conhecido como Papito, fez questão de comentar sobre o suposto envolvimento da filha, Ana Clara Lima, com o ex-BBB Rodrigo Mussi. "Fiquei sabendo que minha filha e o Rodrigo tão se conhecendo... Ele é mó gata, ele é mó gato, casal de gatos, tiraram onda!", brincou ele.

"Ele é bonito para caramba, meus netos vão ser lindos. [...] Eu torço pela minha filha. Ela é jovem, talentosa e muito determinada. Creio que ela tem de aproveitar a vida mesmo e o dobro ou o triplo do que eu e a mãe dela aproveitamos", disse Papito em entrevista ao jornalista Léo Dias.

Confira a publicação de Ana Clara Lima de biquíni: