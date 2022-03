Papito fala sobre affair de Ana Clara Lima com o ex-BBB Rodrigo Mussi: ''Os netos vão ser lindos''

Ayrton Lima, o Papito, comentou sobre os boatos de romance da filha, Ana Clara Lima, com Rodrigo Mussi, ex-brother do BBB 22

Ayrton Lima, o Papito, que participou da edição de 2018 do Big Brother Brasil, fez questão de comentar sobre o suposto affair da filha, Ana Clara Lima (24), com o participante da temporada deste ano do reality, Rodrigo Mussi (36).

Após o colunista Léo Dias noticiar que a apresentadora estaria conhecendo melhor o gerente comercial, Papito deu sua opinião sobre o suposto envolvimento.

"Ele é bonito para caramba, meus netos vão ser lindos. [...] Eu torço pela minha filha. Ela é jovem, talentosa e muito determinada. Creio que ela tem de aproveitar a vida mesmo e o dobro ou o triplo do que eu e a mãe dela aproveitamos", disse ele em entrevista ao jornalista.

“Eu nunca cobrei nada da Ana Clara neste quesito [saber com quem ela namora]. Nem mesmo quando a Ana era menor de idade, sabe? Até então eu não sabia de nada. Mas, se for real, ela vai me ligar e falar logo mais. E olha, aqui entre nós, esse Rodrigo é bonito pra caramba e a minha filha também, né?”, brincou ainda.

Nos Stories de seu Instagram, Ayrton também comentou sobre o affair: "Fiquei sabendo que minha filha e o Rodrigo tão se conhecendo... Ele é mó gata, ele é mó gato, casal de gatos, tiraram onda!".

Os boatos começaram a circular na web após a ruiva e o segundo participante eliminado do BBB 22 terem se encontrado no último final de semana em uma festa na casa do ator Bruno De Luca, no Rio de Janeiro.

