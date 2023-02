Em meio à polêmica com fãs, Virginia Fonseca ostenta corpão em dia de sol: ''A mãe tá on''

Influenciadora e empresária Virginia Fonseca renova o bronzeado na beira da piscina e exibe a barriga chapada de biquíni

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) deixou os fãs babando neste sábado, 11, ao compartilhar foto em que aparece de biquíni!

Em meio à polêmica, acusada de dar o cano em fãs após cobrar por fotos e não tirar durante evento, a empresária surgiu esbanjando sua beleza ao posar renovar o bronzeado em dia de sol em sua mansão em Goiânia.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, ela aparece deitada ostentando suas curvas e o shape trancadíssimo, usando um biquíni laranja. "SABADOU!!! A mãe tá on", escreveu Virginia ao legendar a postagem.

"Lindaaaaaa, te amooooo", babou Zé Felipe nos comentários. "Um escândalo de mulher", "Corpo de milhões", "Gata", "Gostosa", "Lindíssima", elogiaram os fãs.

Alguns internautas ainda cobraram uma explicação de Virginia sobre ela ter cobrado para tirar fotos com os fãs. "Todo mundo querendo explicações pelos seus pedidos e Virgínia tá como?", "Mulher de Deus, é sério que agora você tá cobrando pra bater fotos com teus fãs? Coitado desse povo que idolatram esses famosos, meu ídolo é DEUS", dispararam.

Virginia chegou a se pronunciar sobre a polêmica das fotos. "Sobre eu ter cobrado para tirar foto: eu não ia falar nada sobre, mas essa fake news já está indo longe demais. Não cobrei por foto", disse ela, que ainda afirmou que foi para inauguração do quiosque de sua marca. “Quem comprasse no quiosque, ganharia uma senha!”.

Confira a foto de Virginia de biquíni:

Em jatinho, Virginia é recebida com flores e joias por Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores perplexos recentemente ao mostrar um momento luxuoso nas redes sociais. É que ela foi surpreendida pelo maridão Zé Felipe ao pegar um voo no jatinho particular do casal.

É que assim que entrou, ela foi recebida com um buquê de flores e caixas de joias. Ela então apareceu dando um beijão no cantor e animou os seus milhões de fãs nas redes sociais.

"Partiu casa com direito a surpresa do meu gato. Te amo, Zé Felipe! Que Deus nos acompanhe", afirmou ela que sempre demonstra sua fé antes de fazer voos com o marido. Além de rosas vermelhas, as mais tradicionais e um símbolo do amor, a influenciadora também apareceu com caixas da Van Cleef & Arpels, uma joalheria francesa que é queridinha entre os ricaços.

