Em jatinho, Virginia Fonseca é recebida com joias e flores por Zé Felipe: "Surpresa"

Virginia Fonseca é recebida com joias e flores pelo marido; peças podem custar milhões de dólares

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores perplexos nesta quinta-feira, 9, ao mostrar um momento luxuoso nas redes sociais. É que ela foi surpreendida pelo maridão Zé Felipe ao pegar um voo no jatinho particular do casal.

É que assim que entrou, ela foi recebida com um buquê de flores e caixas de joias. Ela então apareceu dando um beijão no cantor e animou os seus milhões de fãs nas redes sociais.

"Partiu casa com direito a surpresa do meu gato. Te amo, Zé Felipe! Que Deus nos acompanhe", afirmou ela que sempre demonstra sua fé antes de fazer voos com o marido.

Além de rosas vermelhas, as mais tradicionais e um símbolo do amor, a influenciadora também apareceu com caixas da Van Cleef & Arpels, uma joalheria francesa que é queridinha entre os ricaços.

Poliana Rocha abriu o coração

Recentemente, a empresária emocionou os fãs ao explicar porque perdoou as traições do marido, o cantor sertanejo Leonardo. "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família", disse mostrando maturidade.

Veja: