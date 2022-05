Eliana esbanja beleza em look all black poderoso: "Maravilhosa"

Apresentadora compartilhou um vídeo mostrando a produção poderosa e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 20h39

Neste sábado, 28, a apresentadora Eliana (48) esbanjou beleza nas redes sociais.

A apresentadora usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo mostrando a produção para seu programa no SBT.

Para a ocasião, Eliana apostou em um look all black com recortes poderosos, esbanjando poder e beleza para a gravação.

Na legenda, a apresentadora brincou bem-humorada: "Ser princesa dá muito trabalho, socorro! Num dá não, prefiro os look mais práticos. Esse domingo vou receber Gloria Groove neste estilo. Gostam?", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos usaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora: "Você é perfeita", escreveu um. "Maravilhosa demais", disse outro. "Beleza e look de milhões", comentou o terceiro.

Veja o look poderoso de Eliana: