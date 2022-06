Eliana deixa a barriguinha de fora em look de ginástica

Eliana faz meditação em casa, registra o momento nas redes sociais e sua beleza rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 17h38

A apresentadora Eliana (48) exibiu toda a sua beleza ao mostrar o seu momento de cuidado com o corpo e a mente em sua casa. Em uma tarde de folga, a artista fez meditação após o exercício físico e registrou nas redes sociais.

Eliana aparece com look de ginástica justíssimo e deixou a barriguinha à mostra ao sentar no chão para se concentrar na atividade.

Nesta semana, Eliana esteve no palco do Troféu Imprensa, do SBT, para receber um prêmio e conversou com o apresentador Silvio Santos. Ela agradeceu pelo reencontro com ele e festejou o sucesso de seu programa nas tardes de domingo.

"Faz dois anos e meio que eu não te vejo, estava morrendo de saudade! Eu fico muito emocionada por estar aqui. São 17 anos aos domingos, isso é maravilhoso, eu só tenho a agradecer!”, disse ela.

Look de Eliana: