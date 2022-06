Duda Reis conquista a web ao tomar ducha de biquíni: ''Maravilinda''

Alerta de beleza! Duda Reis surge tomando ducha de biquíni amarelo em vídeo

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 13h01

Só para não perder o costume, Duda Reis (21) não passou despercebida pelas redes sociais na última quinta-feira, 16.

E, com razão!

A influenciadora digital usou seu Instagram para publicar um vídeo super descontraído e lindo que conquistou os fãs.

No registro, ela apareceu de biquíni amarelo e super sorridente ao tomar um banho de ducha enquanto dançava ao som de Ninguém, de Fran e Chico Chico.

“Home is where your heart is”, começou na legenda. O que quer dizer: “lar é onde o coração está”.

“Participando da trend logo para vocês não falarem que não tenho participado de nenhuma [risos]. Energia gostosa demais essa música tem”, disse a ruiva ao final.

A postagem ficou lotada de elogios. “Você tem uma vibe inexplicável”, “maravilinda”, “que linda”, “o sorriso, meu deus!”, “per-fei-ta”, “sua vibe é surreal”, “lindona” e “linda e preciosa”, disseram os seguidores.

Veja o vídeo de Duda Reis dançando de biquíni ao tomar uma ducha: