Duda Reis completa 21 anos e brinca: ''Geminiana das mais geminianas''

Duda Reis completa 21 anos e reflete sobre liberdade e suas transformações no último ano

Redação Publicado em 01/06/2022, às 12h59

Dia de festa para Duda Reis! A modelo está completando 21 anos nesta quarta-feira, 01, e usou as redes sociais para celebrar a data especial.

A atriz, que estava curtindo as férias no Havaí, aproveitou o momento para fazer uma brincadeira sobre o seu signo e sobre a sua transformação no último ano, fazendo referências a borboletas.

No registro, ela aparece vestindo um vestido brilhante azul, que combinou com o seu bolo de aniversário: "21 aninhos, a geminiana das mais geminianas. Feliz, com pessoas que amo, com a família de coração que construí. Entendendo cada vez mais o motivo de eu estar aqui. sendo eu, sem medo. transformando a minha liberdade em poesia e transmutando, como uma borboleta", escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os seus quase 10 milhões de seguidores celebraram a data e não pouparam carinho: "21 anos de pura beleza", disse uma admiradora. "Feliz aniversário pra mais linda do meu Instagram", declarou um segundo. "Que seu novo ciclo seja repleto de luz", completou outro.

Duda Reis completa 21 anos e reflete sobre liberdade e suas transformações no último ano: