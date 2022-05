Dra. Julliana Cunha e a arte da harmonização orofacial

Especialista na área ajuda a transformar vidas com seus procedimentos estéticos

Ter o seu amor-próprio de volta é algo que não tem preço. Especialista em harmonização orofacial, a Dra. Julliana Cunha ajuda seus pacientes nisso com maestria, e por seu trabalho vem enfileirando conquistas e ganhando cada vez mais destaque. Em 2022 já ganhou o prêmio nacional de melhor profissional e receberá homenagens nos Emirados Árabes Unidos e na França. “É uma honra receber essas premiações, fruto de muito empenho e dedicação. É uma satisfação imensa ser reconhecida como referência na minha área no Brasil e no mundo”, afirma.



Ela também é a apresentadora do quadro Harmonizando Faces com a Dra. Julliana Cunha, exibido na TV Max e Soul TV, onde faz transformações em pessoas que não podem pagar pelo procedimento. “Muito feliz em poder transformar faces e devolver a autoestima aos que não tem condições financeiras. Deus me deu esse dom e sou muito grata por isso”, exalta.

Em sua carreira, já conta com mais de 30 mil clientes atendidos e satisfeitos, e reitera que a busca por novidades não para nunca. “Estou sempre em busca de inovação para trazer algo a mais para os meus alunos e pacientes”, garante.

Ainda em 2022, mesmo com uma agenda repleta de compromissos, a empresária irá inaugurar uma nova clínica. “A Oral Face Clinic vem com uma proposta revolucionária, onde teremos os melhores profissionais do Brasil reunidos em um só lugar”, completa.