Dois meses após o parto da primeira filha, Cintia Dicker exibe boa forma em vestido longo

A modelo Cintia Dicker esbanjou beleza e boa forma ao posar com vestido longo dois meses após o nascimento da filha Aurora

Nesta terça-feira, 21, Cintia Dicker (36) deixou seus fãs babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando um vestido longo.

A modelo posava usando um vestido longo verde de crochê e esbanjava beleza e boa forma, cerca de dois meses após o nascimento de sua primeira filha, Aurora, que veio ao mundo no dia 27 de dezembro.

“Verde. Cor da esperança, estimula e equilibra as emoções. Ativador do poder da cura e do crescimento”, escreveu a ruiva na legenda da postagem composta por três fotos.

Nos comentários, o marido de Cintia, o surfista Pedro Scooby (34) respondeu à amada: “Amém, meu amor”.

Os seguidores de Cintia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Não dá com a beleza dessa mulher. Verde fica tudo em você”, escreveu uma seguidora. E outra fã elogiou: “Você fica linda em qualquer cor. Mas o verde é a cor que dá oxigênio na alma... a cor da vida na Natureza e você é isso tudo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Fofura!

Nesta última segunda-feira, 20, Cintia encheu a web de fofura ao compartilhar seu “date” após a folia de Carnaval.

Depois de curtir a Sapucaí, a modelo surgiu em suas redes sociais dormindo ao lado da filha recém-nascida Aurora.