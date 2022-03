Dira Paes ganha elogios ao surgir na praia com biquíni de crochê: ''O mar cura''

A atriz Dira Paes ganhou elogios dos seguidores ao postar foto de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h48

Dira Paes(52) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto na praia.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 2, a atriz aparece sorridente no mar, usando um biquíni de crochê branco.

"O mar cura", escreveu a artista na legenda, contando que estava em uma praia do Rio de Janeiro. Ela também contou que o clique foi feito pelo marido, Pablo Baião, pai dos seus dois filhos, Inácio e Martin.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza de Dira. "Poderosa rainhha", disse a cantora Fafá de Belém (65). "Tão linda", se derreteu a atriz Bruna Linzmeyer (29). "E o sorriso desta mulher, Brasil. É muita beleza!", comentou uma seguidora. "Uma deusa grega. Linda demais", afirmou uma fã.

Ingrid Guimarães e Dira Paes surgem juntas em meio à natureza

As atrizes Ingrid Guimarães e Dira Paes surgiram juntas em meio à natureza. No clique publicado no Instagram, as duas aparecem de biquíni e Ingrid aproveitou o registro para celebrar a amizade de longa daya com Dira. "Desde 1992... @dirapaes", escreveu ela na legenda da publicação.

