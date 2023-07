Débora Falabella surge sem maquiagem em selfie durante folga

No ar na novela Terra e Paixão, Débora Falabella exibe selfie com o rosto lavado e ostenta sua beleza natural

A atriz Débora Falabella, que interpreta a Lucinda na novela Terra e Paixão, da Globo, surpreendeu os seus fãs ao mostrar a sua beleza natural em uma nova selfie. A estrela surgiu de rosto lavado e sem maquiagem ao aproveitar o seu dia de folga.

No feed do Instagram, a morena registrou a sua beleza ao surgir sorridente na foto sem make e ainda mostrou outros registros do seu dia de folga, incluindo sua refeição e sua ida ao teatro. “Folga perfeita”, disse ela na legenda do post.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da estrela. “A mais linda”, disse um seguidor. “Uma princesa”, declarou outro. “Aff perfeita”, escreveu mais um. "Mesmo sem maquiagem fica linda", declarou outro.

++ Débora Falabella choca ao confessar que foi substituída em 'O Clone': ‘Nunca percebi’

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Débora Falabella faz rara aparição com seu marido

A atriz Débora Falabella comemorou um novo projeto em sua carreira em maio deste ano. Ela e o marido, o diretor Fernando Fraiha, participaram da pré-estreia do filme Bem-vinda, Violeta, que tem a atuação dela e direção dele.

O evento aconteceu em um cinema no Rio de Janeiro e os dois fizeram uma rara aparição juntos em público desde o casamento, que aconteceu no final de 2022. Além disso, eles receberam convidados famosos, como Adriana Esteves e Ângelo Antônio.

O filme foi gravado no Ushuaia, na Patagônia, e é falado em espanhol. Na trama, Débora Falabella interpreta Ana, uma jovem escritora que se submete a um laboratório literário na Cordilheira dos Andes para conseguir superar um bloqueio criativo. Em uma espécie de retiro, ela se encontra com outros escritores de vários lugares do mundo e participa de um experimento, porém, a ficção acaba saindo do controle de todos ali.

Foto: Webert Belicio / Agnews