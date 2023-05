Débora Falabella faz rara aparição com o marido em noite de pré-estreia

Débora Falabella e o marido, Fernando Fraiha, marcam presença na pré-estreia do filme 'Bem-vinda, Violeta' no Rio de Janeiro

A atriz Débora Falabella comemorou um novo projeto em sua carreira na noite desta quarta-feira, 3. Ela e o marido, o diretor Fernando Fraiha, participaram da pré-estreia do filme Bem-vinda, Violeta, que tem a atuação dela e direção dele.

O evento aconteceu em um cinema no Rio de Janeiro e os dois fizeram uma rara aparição juntos em público desde o casamento, que aconteceu no final de 2022. Além disso, eles receberam convidados famosos, como Adriana Esteves e Ângelo Antônio.

O filme foi gravado no Ushuaia, na Patagônia, e é falado em espanhol. Na trama, Débora Falabella interpreta Ana, uma jovem escritora que se submete a um laboratório literário na Cordilheira dos Andes para conseguir superar um bloqueio criativo. Em uma espécie de retiro, ela se encontra com outros escritores de vários lugares do mundo e participa de um experimento, porém, a ficção acaba saindo do controle de todos ali.

Além de estar nos cinemas com o novo filme, Débora Falabella também está no elenco da novela Terra e Paixão, próxima trama das 9 da Globo, que estreia na segunda-feira, 8.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

O casamento de Débora Falabella e Fernando Fraiha

A cerimônia de casamento de Débora Falabella e Fernando Fraiha aconteceu na Casa de Francisca, um teatro de cabaré localizado no Centro de São Paulo. Para o evento, Débora optou por um vestido nada tradicional, um modelo midi, com tecido estruturado e mangas assimétricas. Além disso, o laço preto gigante nas costas e as luvas, também na cor preta, combinaram perfeitamente com o coturno preto e com a personalidade da noiva.