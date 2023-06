Débora Falabella choca ao confessar que foi substituída em 'O Clone': ‘Nunca percebi’

Débora Falabella abre o jogo sobre bastidores da novela ‘O Clone’ e confirma que foi substituída por sua irmã mais velha

A atriz Débora Falabella decidiu soltar uma bomba em sua estreia no Tik Tok! A artista criou uma conta na rede social e publicou um vídeo para revelar alguns detalhes inusitados sobre os bastidores da novela da Globo ‘O Clone’. Ela chocou ao confessar que precisou ser substituída por sua irmã mais velha, Cynthia Falabella, em algumas cenas.

Em clima de descontração, Débora iniciou o relato em um vídeo com direito a várias edições especiais: “Na novela eu interpretava a Mel, que era uma jovem dependente química”, ela relembrou a personagem e trouxe a revelação à tona: “E o que essa história tem a ver com a minha irmã?”, disse a artista, após lembrar que Cinthya também é atriz.

“Um belo dia, no meio da novela, eu fiquei doente. Peguei uma meningite viral e tive que ser internada. A novela não podia parar e o Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês atrás em Belo Horizonte e falou: ‘é isso, vou colocar sua irmã para te substituir, ela vai ser sua dublê”, Débora confessou.

A irmã da atriz, Cynthia, também participou do vídeo e revelou que precisou viajar para assumir o papel de ‘Mel’: “Eu lembro que fui colocar as roupas e não serviam direito, tiveram que fazer uma adaptação”, ela relatou em um áudio. “A Cynthia entrou e fez simplesmente uma das cenas mais difíceis da novela”, a artista completou.

“Tudo isso para dizer que eu acho que pela primeira vez na televisão brasileira que uma irmã substitui a outra e fez isso muito bem”, Débora finalizou a revelação e os seguidores ficaram perplexos nos comentários: “Nunca reparei”, disse uma. “Eu sabia dessa fofoca e achava que era mentira”, escreveu outra. “Nunca ia perceber", disse uma terceira.

Vale lembrar que atualmente, Débora está no ar como a personagem ‘Lucinda’, que vive um relacionamento abusivo na nova novela da Globo, ‘Terra e Paixão’.

